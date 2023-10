La premier Meloni: «Basita dalla sentenza del giudice di Catania, va contro un governo eletto»

La premier Giorgia Meloni si dice «basita» dalla sentenza di Catania che ha disapplicato il decreto del governo che prevede il trasferimento dei richiedenti asilo nei Cpr. E dice che c’è un pezzo d’Italia che «aiuta la migrazione illegale». Ma impegna anche il governo «a difendere i confini». Meloni parla della sentenza della giudice Iolanda Apostolico. La toga ha accolto il ricorso di una persona migrante di origini tunisine sbarcata il 20 settembre a Lampedusa e portata nel nuovo centro di Pozzallo, aperto solo pochi giorni fa nel Ragusano. A seguire sono stati dichiarati illegittimi i trattenimenti di altre tre persone che si trovavano nella stessa condizione giuridica. Meloni è andata all’attacco dei giudici su Facebook: «Sono rimasta basita di fronte alla sentenza del giudice di Catania, che con motivazioni incredibili (“le caratteristiche fisiche del migrante, che i cercatori d’oro in Tunisia considerano favorevoli allo svolgimento della loro attività”) rimette in libertà un immigrato illegale, già destinatario di un provvedimento di espulsione, dichiarando unilateralmente la Tunisia Paese non sicuro (compito che non spetta alla magistratura) e scagliandosi contro i provvedimenti di un governo democraticamente eletto». E ancora: «Non è la prima volta che accade e purtroppo non sarà l’ultima. Ma continueremo a fare quello che va fatto per difendere la legalità e i confini dello Stato italiano. Senza paura».

