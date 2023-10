Assane Gnoukouri, l’ex centrocampista dell’Inter che ora rischia l’espulsione dall’Italia: «Voglio solo che questo incubo finisca»

Prima dei problemi di salute, era una promessa del calcio. E ora rischia l’espulsione. È la storia che arriva da Piacenza di Assane Gnouokouri, talentuoso centrocampista ivoriano di 27 anni lanciato da Roberto Mancini nell’Inter. Il giovane ha disputato 11 partite in Serie A con la maglia nerazzurra, fra cui un derby giocato da titolare il 19 aprile del 2015. Poi sono emersi alcuni problemi cardiaci dopo il suo trasferimento in prestito all’Udinese e non ha più ri-ottenuto l’idoneità sportiva. Adesso, rischia di essere espulso dall’Italia perché irregolare. La sua storia è raccontata dal quotidiano Libertà di Piacenza. La testata ricorda come la carriera del calciatore subì una brusca frenata nel 2017, quando un problema cardiaco gli impose uno stop. Il 27enne finì in seguito invischiato in un’inchiesta della procura di Parma, da cui emerse la sua vera identità: quella di Alassane Traoré, due anni più grande di quanto dichiarato. Gli inquirenti, in particolare, si erano concentrati sulla tratta dei calciatori della Costa d’Avorio, e nel 2018 accertarono che «i documenti della famiglia adottiva che lo aveva portato in Italia da minorenne erano falsi», come riporta il quotidiano piacentino. L’ex promessa dell’Inter si è rivolto all’avvocatessa Michela Cucchetti, che si occupa di diritti degli immigrati: adesso Cucchetti ha avviato le pratiche per la richiesta di asilo, contro il rischio di espulsione che sembra ormai sempre più concreto. «Ero molto giovane e mi sono fidato delle persone sbagliate. Pensavo volessero il mio bene e invece mi hanno ingannato. Ho perso tutto», ha raccontato l’ex centrocampista. Aggiungendo: «Voglio solo che questo incubo finisca per poter tornare a giocare a calcio, l’unica cosa che per me conta».

Credits foto copertina: Libertà

Leggi anche: