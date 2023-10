Meloni a Torino, scontri tra polizia e studenti: partono manganellate e lanci di uova – Il video

Momenti di tensione a Torino durante il corteo di protesta degli studenti contro Giorgia Meloni, presente in città per la conferenza Stato-Regioni. I manifestanti, circa trecento in tutto stando alle stime attuali, erano partiti da Palazzo Nuovo per raggiungere piazza Carignano – dove è previsto l’intervento della premier -, ma gli accessi sono stati chiusi prima. In via Principe Amedeo, però, gli studenti si sono spinti contro il cordone delle forze dell’ordine ed è scoppiato lo scontro, che ha fatto partire anche le manganellate. Poco dopo in via Lagrange c’è stato un lancio di uova all’indirizzo delle forze dell’ordine.

«Meloni a Torino non sei benvenuta»

«Meloni a Torino non sei benvenuta», recita il cartello in testa. Tra le bandiere che hanno sfilato al corteo anche quelle No Tav, di Cambiare Rotta e gli esponenti del centro sociale Askatasuna. Intanto, il centro è stato blindato nell’area del palazzo dove si tiene l’incontro istituzionale con la presidente del Consiglio. Successivamente, ci sono state nuove cariche anche in Piazza Castello vicino alla Prefettura. Dalle immagini degli studenti, risulta esserci almeno una persona ferita alla testa, ma il bilancio dembra essere destinato a salire.

Corteo studenti contro il governo Meloni a Torino, 3 ottobre 2023. ANSA/ALESSANDRO DI MARCO

