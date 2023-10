Jannik Sinner nella storia, battuto Alcaraz: ora è numero 4 al mondo. Eguagliato il record di Panatta

Vola in finale del China Open Jannik Sinner, che in semifinale ha battuto lo spagnolo Carlos Alcaraz in due set, con il punteggio di 7-6(7/4), 6-1. Con la vittoria contro il numero 2, il tennista italiano guadagna due posizioni nel ranking Atp, passando dal sesto al quarto posto. Sinner così eguaglia il miglior piazzamento per un italiano che apparteneva ad Adriano Panata nel 1976. Appena 24 ore prima della sfida con Alcaraz, le condizioni di Sinner sembravano poco rassicuranti, dopo che il 22enne aveva anche vomitato in campo nel quarto contro Dimitrov. Lui stesso aveva cercato di smorzare la pressione, quando alla vigilia della semifinale aveva detto: «Il vero rivale di Carlos è Djokovic».

La vittoria contro Alcaraz per Sinner è «sicuramente al top» tra i match più importanti giocati finora. «Sono ovviamente molto contento della mia prestazione – ha ammesso il tennista italiano – Quando ci affrontiamo, cerchiamo di stare vicini al nostro limite e oggi ho giocato un po’ meglio nei momenti importanti. Il secondo set l’ho vinto 6-1 – ricorda Sinner – ma lui ha avuto tante occasioni per rimontare e io ho cercato di rimanere concentrato. Ovviamente il primo è stato più frenatico, e ha richiesto ancora più attenzione dal punto di vista mentale».

