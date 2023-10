Parla lo sposo di Ferentino scappato in Germania senza aver saldato il banchetto di nozze: «Il conto era sbagliato ma ho pagato»

La storia degli sposi fuggiti dal banchetto di nozze può dirsi un caso chiuso. Parla Moreno Prioretti, lo sposo più inseguito d’Italia. Colui che, dopo il pranzo con i parenti, è partito per la Germania. Ha contattato il suo legale, Antonio Ceccani, dicendosi pronto a saldare il tutto ed ha pagato con un bonifico partito dalle Germania. Tant’è che il ristoratore – secondo quanto riporta Corriere della Sera – si è detto pronto a ritirare la denuncia non appena riceverà la somma spettante. A proposito di cifre la testata fa tutti i conti del caso. Lo sposo contesta solo il totale (8.100 euro anziché 8.800): «Avevamo chiuso a 7.700 euro, più 400 euro per i camerieri», ha precisato. Resta ancora un mistero se le nozze siano effettivamente reali o meno. Il rito non risulta registrato a Ferentino.

Ecco qui l'audio dell'avvocato e il messaggio di lui:

