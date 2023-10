Flavio Briatore sbarca sulla Rai, torna The Apprentice: lo show che rilanciò Donald Trump – Il video

Anche Flavio Briatore avrà un suo programma in Rai. L’imprenditore riporta in tv The Apprentice, lo storico programma televisivo che nel format americano aveva visto come protagonista il suo amico Donald Trump. Ad annunciarlo è lo stesso Briatore, che su Instagram dice: «Ragazzi, dopo 10 anni torna The Apprentice. Ricordate la trasmissione con il celebre “sei fuori”? Io ero il boss e sarò ancora il boss. Per chi ha tra 19 e 35 anni, basterà inviare il proprio curriculum». Il nuovo show dell’imprenditore piemontese andrà in onda in primavera su Rai Due e non più su Sky, che aveva ospitato il programma targato Fremantle dal 2012 al 2014. La scelta del servizio pubblico è destinata ad alimentare nuove polemiche. Briatore, infatti, non ha mai nascosto la sua simpatia nei confronti dei partiti attualmente alla maggioranza ed è considerato molto vicino alla ministra Daniela Santanché, a lungo sua socia di affari con il celebre locale Twiga.

Lo show che Briatore tornerà a condurre è la trasposizione italiana della versione americana di The Apprentice, di cui Donald Trump è stato volto indiscusso per 14 edizioni, tanto da essere ricordato ancora oggi per la frase «You’re fired» (in italiano, «Sei fuori!»). Il programma ha contribuito a plasmare l’immagine di Trump come imprenditore spietato e con il fiuto degli affari. Un immaginario che in Italia ha cercato di impersonare anche Briatore. L’idea alla base dello show è semplice: i partecipanti – aspiranti uomini e donne d’affari – devono superare alcune prove manageriale per dimostrare al boss – Briatore, nella nuova versione italiana che andrà in onda – di avere tutte le competenze necessarie per lavorare con lui per almeno un anno.

Credits foto: ANSA | Flavio Briatore e Donald Trump durante l’ultima puntata della seconda edizione di “The Apprentice Italia” (2014)

Leggi anche: