Sergio Castellitto è il nuovo presidente del Centro sperimentale di Cinematografia

È Sergio Castellitto il nuovo presidente del Centro sperimentale di Cinematografia. L’attore e regista presiederà il consiglio di amministrazione dove saranno seduti: Pupi Avati, Giancarlo Giannini, Cristiana Massaro, Andrea Minuz, Santino Vincenzo Mannino e Mauro Carlo Ciampotti. Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha nominato i primi tre mentre i restanti sono stati scelti dagli altri ministeri. La nomina di Castellitto non è una sorpresa, l’attore a Venezia aveva infatti lasciato trapelare un’apertura: «Non nascondo che è un’idea affascinante. L’unica cosa che mi sento di dire è che io non sono un uomo di appartenenza ma di competenza e sicuramente questo è stato recepito». Quest’estate la proposta del governo di lottizzare anche il centro sperimentale è stata al centro delle cronache. L’esecutivo ha introdotto la modifica con un emendamento prima accantonato e poi reinserito nel decreto Pubblica amministrazione scatenando le dimissioni della presidente Marta Donzelli e delle consigliere Cristiana Capotondi e Guendalina Ponti. Sul caso era intervenuto anche l’attore Nanni Moretti che aveva commentato così: «Violenza e rozzezza per far fuori la dirigenza». Una decisione che aveva agitato sia l’opposizione sia gli studenti di cinematografia che avevano per questo sfilato in protesta alla mostra del cinema di Venezia.

Credits photo: ANSA/CLAUDIO ONORATI I Sergio Castellitto alla Mostra del cinema di Venezia 2023

