Caso Apostolico, il video pubblicato da Salvini non è del 2023. L’errore (poi ammesso) di Nicola Fratoianni

Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini pubblica sui suoi canali social un video che mostrerebbe la giudice Apostolico in una manifestazione a Catania. L’episodio sarebbe accaduto il 25 agosto 2018 nel pieno delle proteste sul caso Diciotti, quando all’epoca era ministro dell’Interno e vicepremier. Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana, durante la trasmissione L’Aria che tira (La7) contesta la pubblicazione del video sostenendo che non si tratti di un episodio del 2018, ma del 2023 contro il ministro Piantedosi.

Di seguito la trascrizione dell’intervento di Nicola Fratoianni a L’Aria che tira:

Mi pare che l’attenzione di Salvini sia un po’ precaria perché leggendo il suo tweet parla di un video del 2018, lui era vicepremier, ma quel video non era del 2018. È un video, sono pronto a scommetterci, del 2023. Il ministro degli Interni era Piantedosi e quello sbarco… anzi, mancato sbarco, è quello in cui il ministro degli Interni di questo Paese, l’Italia, definì i migranti su quella nave, tenuti e bloccati per molte ore e molti giorni, un “carico residuale”. Sono pronto a scommettere, si può verificare.