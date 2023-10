«Paga o ti facciamo stuprare», l’incubo di una 18enne sequestrata da due ragazzi: la trappola in auto con gli amici di infanzia

«Dacci la droga o ti facciamo stuprare» avevano minacciato due ragazzi a una 18enne, sequestrata e minacciata a Pontinia, in provincia di Latina. La vicenda risale al 31 luglio scorso, come riportano i giornali locali, quando la 18enne ha raccontato di essere stata avvicinata dai due ragazzi con una scusa mentre si trovava in piazza a Pontinia. Lì l’hanno convinta a salire a bordo di un’auto su cui c’erano anche ragazzi che conosceva e che considerava amici di infanzia. Questi però subito dopo sono scesi dall’auto, lasciando sola la ragazza con altri due. Il minorenne della coppia le ha tolto il telefono e l’ha gettato fuori dal finestrino mentre l’auto intanto era partita. L’altro che era al volante ha guidato fino a un ponte vicino a Sezze. È stato lì che i due hanno ricattato la 18enne minacciandola di violentarla se non avesse saldato un debito di droga. La ragazza ha provato a scappare, ma raggiunta dai due è stata picchiata e minacciata con un coltello.

La fuga

A salvare la ragazza sarebbe stato un passante che, davanti a quella scena, si è subito fermato. La ragazza ha approfittato della distrazione dei due che la minacciavano per scappare, portando con sé le chiavi dell’auto. Si è messa a correre chiedendo aiuto in una zona di campagna, finché l’uomo che si era fermato poco prima è riuscito a raggiungerlo con un amico e hanno chiamato i soccorsi. La ragazza è stata portata al pronto soccorso, dove ha potuto parlare con i carabinieri. Da lì sono partite le indagini che hanno portato all’identificazione e all’arresto dei due ragazzi. Per il minorenne il tribunale ha disposto la permanenza in casa, per l’altro maggiorenne l’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.

