Caso Apostolico, nessuna rimozione per la giudice dei migranti di Pozzallo. «Non sarà spostata ad altro incarico»

Non ci saranno modifiche nell’organizzazione interna del tribunale di Catania. Iolanda Apostolico, la giudice che non ha convalidato il trattenimento di 4 tunisini e che è finita nelle polemiche per aver partecipato a una manifestazione di protesta contro le politiche sull’immigrazione dell’ex ministro Salvini, secondo quanto si apprende, resterà al Gruppo specializzato per i diritti della persona e della immigrazione.

Leggi anche: