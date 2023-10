Israele avvia l’operazione «Swords of Iron»: attacchi contro obiettivi di Hamas nella Striscia di Gaza

Questa mattina, diversi razzi sono stati lanciati dall’enclave palestinese vicino a Gaza, e alcuni miliziani palestinesi armati provenienti da Gaza si sono infiltrati in territorio israeliano. In seguito ai fatti, le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno lanciato l’operazione “Spade di ferro” (Swords of Iron) contro obiettivi nella Striscia di Gaza. Quella che, secondo quanto dichiarato da IDF su Twitter, sarà «un’operazione su larga scala per difendere i civili israeliani dall’attacco combinato lanciato questa mattina contro Israele da Hamas». Decine di aerei da combattimento dell’aeronautica israeliana, scrive l’agenzia NOVA, stanno ora attaccando obiettivi di Hamas nella Striscia di Gaza. Hamas ha dichiarato l’inizio dell’Operazione Al Aqsa dopo il lancio di razzi cominciato di primo mattino. Israele ha richiamato i riservisti e parlato di atto di guerra. Altri video mostrano gli scontri. In città sarebbe stata attaccata anche una sinagoga.

Leggi anche: