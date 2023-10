Sondaggi: Fdi e Pd in calo, cresce la Lega

I sondaggi politici di Ipsos illustrati oggi da Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera dicono che Fratelli d’Italia scende al di sotto del 30%. Mentre il consenso alla premier Giorgia Meloni rimane stabile. E la Lega cresce di due punti percentuali, il Partito Democratico è in calo e il Movimento 5 Stelle in crescita. Il sondaggio mostra che la valutazione del governo non mostra cambiamenti, rimanendo stabile. Il 42% del campione esprime valutazioni positive, 47% negative, con un indice di apprezzamento di 47. Anche per la presidente del Consiglio le variazioni sono minime: 43% ne approva l’operato, 45% lo critica, in questo caso con un indice di 49, stabile. Il calo di Fdi viene compensato dalla crescita della Lega. Mentre Forza Italia perde lo 0,4% e si attesta al 7.

Il Pd si colloca per la prima volta al 18,5% dall’elezione di Elly Schlein come segretaria. Scendono anche l’Alleanza Verdi Sinistra e +Europa. La crescita del M5s fa da contraltare agli arretramenti di Azione e Italia Viva, rispettivamente al 3,2% e al 3. La quota di indecisi tocca il 42,8%, la più alta degli ultimi mesi. La classifica dei leader vede ai primi posti Tajani e Conte, entrambi con un indice di 31. Seguiti da Salvini che, con 29, recupera il relativo appannamento degli ultimi mesi. Schlein si mantiene al 25. Cresce di due punti Angelo Bonelli, probabilmente grazie alla visibilità recente su alcuni temi come l’immigrazione, il «condono» edilizio di Salvini, il riferimento ad una tassazione più rilevante sui grandi patrimoni. Matteo Renzi, al 15, chiude la graduatoria.

