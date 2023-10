Scappa all’alt della polizia, bloccato dopo un inseguimento: era ubriaco e non aveva mai preso la patente

Ha provato a scappare quando la polizia gli ha chiesto di fermarsi, ma dopo una fuga rocambolesca gli agenti sono riusciti a fermarlo e ora per lui è scattato l’arresto e la custodia cautelare in carcere. L’uomo aveva un tasso alcolemico superiore al consentito e dalle prime indagini non sembra abbia mai conseguito la patente di guida. È successo oggi nel centro città di Udine. Un uomo di origine marocchina, residente in provincia e privo del permesso di soggiorno, è scappato dopo che la polizia gli aveva chiesto di fermarsi per dei controlli. L’automobilista ha iniziato la sua corsa ad alta velocità per le strade trafficate del centro di Udine, tentando di far perdere le sue tracce agli agenti che si sono lanciati nel suo inseguimento. Dopo aver attraversato un incrocio con il rosso, l’uomo è andato a sbattere con la sua auto contro un marciapiede e un’altra automobile che stava percorrendo la strada nella sua stessa direzione. Il conducente e i passeggeri dell’altro veicolo non hanno riportato particolari ferite. Le due auto per l’impatto si erano incastrate tra di loro e il marciapiede, ma l’uomo è riuscito dopo alcuni tentativi a riportare la sua automobile sulla strada e così proseguire la fuga. La sua corsa è finita però da lì a poco: la volante della polizia è riuscita a fermarlo dopo averlo rallentato mettendosi davanti alla sua auto e dopo esser stata tamponata.

