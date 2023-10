No! L’Ucraina non ha venduto le armi della NATO ad Hamas secondo BBC e Bellingcat

Circola un presunto servizio della BBC dove verrebbe riportata una fantomatica inchiesta del team investigativo Bellingcat che accusa l’Ucraina di aver venduto le armi della NATO ai terroristi di Hamas. Si tratta di un falso che fa leva sul recente attacco contro Israele da parte degli estremisti palestinesi. Non è la prima volta che vengono diffusi video attribuiti a emittenti televisive con informazioni false utili alla propaganda russa contro l’Ucraina (ne parliamo qui, qui e qui).

Ecco uno dei post che circola con il falso video:

A smentire il video e la fantomatica inchiesta è stato Eliot Higgins, fondatore di Bellingcat:

A fake BBC video claiming a Bellingcat investigation shows Ukraine smuggled weapons to Hamas is being pushed by Russian social media users. It’s unclear if this is a Russian government disinformation campaign or a grassroots effort, but it’s 100% fake

Anche la BBC smentisce, come possiamo leggere dal tweet del collega Shayan Sardarizadeh:

A fake video posted in pro-Kremlin circles with BBC branding and logo is falsely claiming that BBC News and @bellingcat are reporting that the Ukrainian government has provided weapons to Hamas. The video is 100% fake. Neither BBC News nor Bellingcat have reported that.