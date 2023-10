Visita a sorpresa di Zelensky a Bruxelles: «La guerra è nella fase finale, la più dura»

«La guerra della Russia contro l’Ucraina è nella fase finale, che potrebbe essere la più dura, ma attualmente è difficile prevedere la fine delle ostilità». A dirlo è – in un’intervista alla tv rumena Digi24 – Volodymyr Zelensky. Oggi, 11 ottobre, il presidente ucraino si trova a Bruxelles per una visita a sorpresa, dettata – a quanto apprende l’Ansa – dalla necessità di discutere del sostegno militare dei Paesi europei all’esercito di Kiev. Tra gli incontri in programma c’è sicuramente quello con il premier belga Alexander De Croo, ma non solo lui. Oggi a Bruxelles è prevista infatti la riunione dei ministri della Difesa della Nato, presieduta dal segretario generale dell’Alleanza Atlantica Jens Stoltenberg.

Ieri – durante la sua visita a Bucarest, in Romania – Zelensky si era detto preoccupato per il fatto che la «tragedia» in Israele potesse distogliere l’attenzione della comunità internazionale dall’Ucraina. E chissà che la visita a sorpresa di oggi a Bruxelles – la prima volta in cui il leader ucraino ha visitato la sede della Nato – serva proprio a questo: a ricordare agli Alleati e ai ministri della Difesa Ue che gli sforzi militari di Kiev vanno avanti. A rispondere alle preoccupazioni del leader ucraino è lo stesso Stoltenberg, che in conferenza stampa ribadisce: «Noi siamo al fianco dell’Ucraina, è importante per tutta la Nato. Oggi ci sarà il Gruppo di contatto, e mobiliteremo più supporto. La battaglia dell’Ucraina è la nostra, vi aiuteremo finché sarà necessario».

Nel frattempo, Zelensky fa un bilancio delle ultime evoluzioni del conflitto. «È l’ultima parte della guerra – dice oggi il presidente ucraino -. Non è il suo centro. Il primo periodo fu l’occupazione, seguito dall’arresto dell’avanzata e dalla presa dell’iniziativa. Penso che siamo nell’ultima parte». La priorità in questo momento, aggiunge il leader di Kiev, è avere «un sistema di difesa aereo in vista dell’inverno». E quando gli viene chiesto quando pensa che potrà finire la guerra, Zelensky risponde così: «Non posso dirvi la data esatta, non credo che nessuno (possa farlo), forse solo Trump, un giorno».

Credits foto: EPA | Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al suo arrivo a Bucarest, in Romania (10 ottobre 2023)

