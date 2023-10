Omicidio della stilista Carlotta Benusiglio: Marco Venturi è stato assolto

Ribaltata la sentenza di primo grado. L’ex fidanzato è stato assolto sia per l’imputazione di omicidio che per la condanna di «morte come conseguenza di altro reato»

Marco Venturi è stato assolto per il caso della stilista e fidanzata di 37 anni Carlotta Benusiglio, trovata impiccata con una sciarpa ad un albero nei giardini di piazza Napoli, a Milano, la notte del 31 maggio 2016. Lo ha deciso la Corte d’Assise d’appello Milano che ha ribaltato la sentenza di primo grado di condanna a 6 anni per «morte come conseguenza di altro reato», ovvero condotte di stalking sulla compagna. La Procura generale aveva chiesto 30 anni per omicidio volontario. Venturi è stato assolto sia dall’imputazione della condanna di primo grado che da quella di omicidio. «Spero che Carlotta non veda» ha commentato Giovanna Palazzi, la madre della 37enne dopo la sentenza. Sia lei che la sorella di Benusiglio, Giorgia, sono andate via dopo la sentenza particolarmente irritate, sbattendo la porta dell’aula del tribunale.

(foto FB/Giustizia per Carlotta Benusiglio)

