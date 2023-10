Agrigento, caccia al coccodrillo che si aggira per San Giovanni Gemini. Il sindaco: «Sono stato informato dall’Asp, state molto attenti»

L’esemplare, di circa un metro e mezzo, è stato avvistato in contrada Mancuso. L’allarme lanciato dal primo cittadino

«Sono stato ufficialmente informato dall’Asp di Casteltermini della presenza di un animale simile a un coccodrillo in contrada Mancuso. È stata mia premura convocare una riunione con le autorità competenti per stabilire una cabina di regia e monitorare costantemente la situazione. In attesa che l’animale venga catturato e affidato al personale preposto, raccomando a tutti i cittadini di stare molto attenti, di utilizzare la massima cautela ed evitare di recarsi nella zona dove il rettile è stato avvistato». Questo l’allarme del sindaco di San Giovanni Gemini, Dino Zimbardo, sulla presenza dell’animale nel piccolo comune dell’agrigentino.

Non è ancora chiaro se l’animale fosse tenuto in casa di qualche abitante della zona. L’allarme è però scattato da circa 24 ore, con un tam tam sui cellulari dei residenti.

