Israele, Tajani è convinto che Tel Aviv «avrà una reazione proporzionata». Sono circa 10 gli italiani presenti nella Striscia

«Siamo qui per dare la nostra solidarietà a Israele, sperando che si possa avere la pace e che la reazione di Israele sia una reazione che non provochi troppi drammi tra la popolazione civile. Ma Israele ha il diritto di difendersi e sono convinto che avrà una reazione proporzionata e farà di tutto per colpire solo Hamas». Sono le prime frasi che il ministro degli Esteri italiano, in visita ufficiale in Israele, ha riferito alla stampa. Antonio Tajani ha avuto già questa mattina, 13 ottobre, un confronto con il suo omologo di Tel Aviv: «L’Italia è uno stretto e importante alleato dello Stato di Israele. La visita qui oggi ne è un’ulteriore prova», ha affermato Eli Cohen. E ha aggiunto: «Ringrazio il mio buon amico, il ministro Tajani, per il vostro sostegno e la vostra solidarietà e per essere venuto al Sud per mostrare al popolo di Israele e al mondo che l’Italia è con il popolo di Israele e sostiene il nostro diritto, senza riserve, di difendere i nostri cittadini contro l’organizzazione terroristica assassina di Hamas». Il capo della Farnesina ha manifestato la preoccupazione «per quello che potrà accadere» ai tanti cristiani della Striscia di Gaza. La questione è stata affrontata insieme al patriarca di Gerusalemme dei latini, monsignor Pierbattista Pizzaballa. Infine, Tajani ha affermato che nella Striscia, al momento, si troverebbero una decina di italiani, i quali «si starebbero spostando verso Sud». E ha concluso: «Gli italiani che ne avevano bisogno sono quasi tutti rientrati in Italia».

tajani in israele

