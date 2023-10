No! Il video di questa manifestazione a Chicago a sostegno della Palestina non è del 2023

Dal 7 ottobre, il mondo occidentale assiste con sgomento e apprensione all’escalation della crisi in Medio-Oriente. Mentre i sanguinosi attacchi e contro-attacchi proseguono sulla striscia di Gaza, a diversi km di distanza l’opinione pubblica si divide e dibatte, nelle piazze come sui social. Aprendo come di consueto uno spiraglio per la diffusione delle informazioni non verificate: questo è il caso del video di una manifestazione in sostegno della Palestina, che molti utenti credono girato a Chicago nell’ottobre 2023.

Per chi ha fretta:

Di recente Chicago è stata teatro di manifestazioni filo-palestinesi, ma il video che sta circolando sui social in cui si vede un fiume di persone e una bandiera della Palestina non è recente

Risale al 2021, dopo che un attacco aereo su Gaza aveva portato alla morte di 42 persone

Analisi

«Video e foto delle manifestazioni di solidarietà per il popolo palestinese. Massiccia partecipazione ad Amman, Chicago, Madrid, Barcellona, Milano, Istanbul». «Oggi manifestazione ed iniziative per la Palestina. Chicago, Stati Uniti». «Chicago!!!!». Queste sono alcune delle didascalie che accompagnano i post condivisi su Facebook da diversi profili.

Il video circola dal 2021

Nelle immagini si vede un fiume di gente che marcia esponendo una bandiera della Palestina. Ma non sono state girate di recente: circolano su più di un social media almeno dal 2021. Tuttavia sembrano realmente provenire da Chicago, come testimoniano diversi post dell’epoca condivisi su Twitter e sulla piattaforma russa VK.

Nel maggio 2021, infatti, e nello specifico il 16 del mese, migliaia di manifestanti si radunarono nel centro della città a sostegno dei palestinesi. Troviamo riscontro della circostanza nei media locali, come Chicago Tribune e dalla NBC 5 Chicago. Le iniziative erano scaturite dall’escalation del conflitto tra Israele e Hamas quel mese, che aveva scatenato attacchi aerei su Gaza che uccisero 42 palestinesi. Nonostante il contesto attribuito alla clip sia dunque impreciso, nell’ottobre di quest’anno Chicago ha visto altre manifestazioni in sostegno del popolo palestinese: AP riporta che

Sostenitori sia di Israele che della causa palestinese hanno organizzato il 9 ottobre manifestazioni concorrenti in diverse città americane sul conflitto in Medio Oriente. (…) A Chicago, centinaia di manifestanti filo-palestinesi che si sono radunati davanti al consolato israeliano.

Conclusioni

Di recente Chicago è stata teatro di manifestazioni filo-palestinesi, ma il video che sta circolando sui social in cui si vede un fiume di persone e una bandiera della Palestina non è recente. Risale al 2021, dopo che un attacco aereo su Gaza aveva portato alla morte di 42 persone.

