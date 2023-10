Abdesalem L.: chi è l’uomo sospettato per l’attentato a Bruxelles e ancora in fuga

Si chiama Abdesalem Lassoued, è nato il primo settembre 1978 e ha 45 anni. Secondo i media belgi è lui l’attentatore di Bruxelles. Nel filmato in cui si presenta, scrive l’agenzia di stampa Reuters, dice di chiamarsi Abdesalem Al Guilan e afferma di essere un combattente per Allah. Ha caricato il video sulla pagina Facebook Slayem Slouma. Secondo diversi media belgi l’attentatore ha un accento tunisino. Viveva da irregolare in Belgio ed era stato già segnalato per attività di radicalizzazione. L’attentatore non è stato ancora catturato e sembra essere in fuga. Alla tv nazionale il portavoce della procura federale ha detto che l’uomo si chiama Abdesalem L. Secondo il quotidiano La Libre il sospetto è un tunisino richiedente asilo dal 2019. Quest’ultima notizia non è stata confermata ufficialmente dalle autorità.

Il filmato di rivendicazione

Secondo la prima ricostruzione fornita dalla polizia belga Abdesalem L. ha ucciso due cittadini svedesi e ferito una terza persona a colpi di kalashnikov. L’uomo ha rivendicato l’attentato con un video pubblicato online. Si è identificato come membro dello Stato Islamico. L’uomo è fuggito mentre stava per cominciare la partita di calcio Belgio-Svezia, valida per le qualificazioni a Euro 2024. La polizia ha innescato una caccia all’uomo nella notte. La procura ha detto che per ora non ci sono prove di suoi legami con il conflitto tra Israele e Hamas in Palestina. L’ufficio del pubblico ministero ha fatto sapere che il probabile motivo dell’attacco era la nazionalità svedese delle vittime. Ad agosto la Svezia ha alzato l’allerta terrorismo al livello più alto dopo le minacce arrivate in seguito ai cosiddetti roghi del Corano. Dopo quelle manifestazioni a Baghdad è stata assaltata l’ambasciata di Svezia.

L’attentatore

In seguito all’assalto i proponenti hanno rinunciato alle manifestazioni. Secondo il quotidiano La Libre, il sospetto è un tunisino richiedente asilo dal 2019. Quest’ultima notizia non è stata confermata ufficialmente dalle autorità. Tutti gli svedesi in Belgio hanno ricevuto un messaggio di testo inviato sui loro telefoni che li ha esortati a essere vigili e a seguire le istruzioni delle autorità belghe, ha detto il primo ministro svedese Ulf Kristersson. Le riprese video dell’attacco di Bruxelles pubblicate sul sito web del quotidiano Het Laatste Nieuws mostrano un uomo con una giacca arancione su uno scooter a un incrocio stradale con un fucile che spara prima due colpi, poi altri tre, poi corre contro un edificio e spara altri due colpi. Poi esce, fa ancora qualche passo indietro e spara ancora una volta. Un giornale belga ha riferito che secondo un testimone l’uomo ha sparato gridando “Allahu Akbar”.

Il videomessaggio e la traduzione

L’agenzia Reuters ha fornito una trascrizione del videomessaggio: «Vi saluto con Allahu Akbar. Mi chiamo Abdesalem Al Guilani e sono un combattente per Allah. Vengo dallo Stato Islamico. Amiamo chi ci ama e odiamo chi ci odia. Viviamo per la nostra religione e moriamo per la nostra religione. Alhamdulah. Vostro fratello si è vendicato in nome dei musulmani. Finora ho ucciso 3 svedesi Al hamdoulelah. 3 svedesi, sì. Coloro ai quali ho fatto qualcosa di sbagliato, possano perdonarmi. E io perdono tutti. Salam Aleykoum». Secondo quanto riferiscono i media nazionali, alcune perquisizioni sono in corso nel quartiere di Schaerbeek, dove si presume che l’uomo di origine tunisina sia domiciliato. Il presunto attentatore, stando alla ricostruzione dell’emittente LN24, ieri pomeriggio avrebbe pubblicato su Facebook un post in riferimento all’omicidio del bambino musulmano di sei anni accoltellato domenica vicino a Chicago.

Lupo Solitario

Dalle informazioni raccolte dalle autorità, ha riferito l’ambasciatrice d’Italia in Belgio Federica Favi, «pare che si tratti di un lupo solitario. Mi hanno assicurato che nessun italiano risulta al momento coinvolto». Il tassista ferito è fuori pericolo. Anche la sede dell’Europarlamento è stata sigillata per ore. Il primo ministro belga De Croo, il ministro dell’Interno e quello della Giustizia si sono subito riuniti per seguire gli eventi insieme alla cellula di crisi, mentre i servizi antiterrorismo federali hanno preso in mano il caso. Durante la notte i tifosi svedesi hanno lasciato lo stadio, dove c’erano circa 35 mila spettatori. Manu Leroy, presidente della Federcalcio belga, ha spiegato che la polizia aveva scortato i tifosi e i giocatori svedesi per «andare direttamente all’aeroporto e partire». Perché l’autore dell’attacco era ancora in fuga e ricercato attivamente nella notte tra lunedì e martedì.

Il precedente

Secondo gli investigatori, la nazionalità svedese delle vittime è una “probabile motivazione” dell’aggressore. Il centro di crisi belga ha affermato che per ora non emergono legami con il Medio Oriente. L’attentatore avrebbe quindi agito per i roghi del Corano in Svezia. Bruxelles ripiomba così nel terrore dopo l’attentato al museo ebraico che aprì la serie di attacchi rivendicati da cellule dell’Isis e il duplice attentato con bombe che nel marzo del 2016 colpì l’aeroporto e la metropolitana facendo 32 morti e 340 feriti. A Parigi il ministro dell’Interno Gérald Darmanin ha dato disposizione – subito dopo le notizie dell’attentato di Bruxelles con l’autore dell’azione in fuga – di rafforzare i controlli alla frontiera tra la Francia e il Belgio.

Leggi anche: