Calcio scommesse, il procuratore di Sandro Tonali: «Sta giocando la sua partita più importante contro la ludopatia»

L’agente dell’ex Milan: «È molto importante che in questo momento questi ragazzi non si sentano soli»

Mentre Nicolò Zaniolo rigetta al mittente qualsiasi accusa, Sandro Tonali ha ammesso le sue colpe e ha deciso di curare la sua ludopatia così come il giocatore della Juventus Nicolò Fagioli. L’indiscrezione era già trapelata tramite il Corriere della Sera, ma ora a riferirlo è il suo procuratore Giuseppe Riso al convegno organizzato all’Ambasciata italiana a Londra: «È molto importante che in questo momento questi ragazzi non si sentano soli. Sandro sta giocando una partita più importante contro la ludopatia: ci ha abituati a grandi gare e sono sicuro che la vincerà». L’agente del giocatore ha inoltre aggiunto: «Spero che la sua esperienza salvi la vita innanzitutto a Sandro. Ha capito che deve affrontare in maniera determinata il suo problema e ha già cominciato un percorso importante». Questo quindi il quadro dell’inchiesta calcio scommesse che è destinato ad allargarsi visti i trenta giocatori coinvolti e l’annuncio che Fabrizio Corona farà stasera ad Avanti Popolo su Rai3.

