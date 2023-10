Caso scommesse, Sandro Tonali in procura a Torino per l’interrogatorio con il pm

Sandro Tonali è stato interrogato oggi, martedì 17 ottobre, dal pm Emanuele Pedrotta nell’ambito dell’inchiesta sulle scommesse sportive su piattaforme non autorizzate. Il calciatore del Newcastle, che figura tra gli indagati, è arrivato alla procura di Torino nel pomeriggio insieme al suo avvocato. Presenti all’interrogatorio, oltre al pm, anche gli investigatori della squadra mobile del capoluogo piemontese. L’audizione, terminata intorno alle 18:30, si è svolta al settimo piano del palazzo di giustizia. Al termine dell’interrogatorio, Tonali ha voluto evitare ogni incontro con i giornalisti ed è stato accompagnato verso l’uscita lungo un camminamento sulle terrazze dell’edificio della procura. Stando a quanto rivelato da Fabrizio Corona, sarebbero circa una trentina i giocatori coinvolti nell’inchiesta dei pm di Torino. Il primo nome finito sui giornali è stato quello dello juventino Nicolò Fagioli, che oggi ha raggiunto un accordo con la procura per un patteggiamento. Nei giorni scorsi, il Corriere della Sera aveva lanciato l’indiscrezione secondo cui Tonali sarebbe rimasto molto scosso dall’inchiesta della procura di Torino e avrebbe accettato il consiglio di amici e parenti di iniziare un percorso di terapia. Un’ipotesi confermata oggi anche dal suo procuratore Giuseppe Riso: «È molto importante che in questo momento questi ragazzi non si sentano soli. Sandro Tonali sta giocando una partita più importante contro la ludopatia: ci ha abituati a grandi gare e sono sicuro che la vincerà».

Credits foto: EPA/Alex Nicodim | Sandro Tonali durante il match Italia-Francia della Nazionale Under 21 (22 giugno 2023)

