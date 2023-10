Nuovo allarme terrorismo in tutta la Francia: evacuati sei aeroporti e la Reggia di Versailles. Allerta bomba anche in Belgio – Il video

Sei aeroporti in tutta la Francia sono stati evacuati questa mattina per «minacce di attentato». Lo ha confermato la polizia francese. Si tratta degli scali di Parigi Beauvais, Lille, Lione, Nantes, Tolosa e Nizza. Le forze dell’ordine hanno proceduto alla loro evacuazione per eseguire le verifiche del caso dopo aver ricevuto minacce di attentato via e-mail. Bloccato quindi del tutto il traffico aereo in partenza dai primi cinque scali, ha fatto sapere la Direzione generale dell’aviazione civile, mentre per i voli in arrivo in alcuni casi i passeggeri sono stati sbarcati in attesa delle verifiche, in altri casi sono stati invitati a pazientare all’interno degli aerei. Allerta più circoscritta invece, a quanto sembra, all’aeroporto di Nizza, dove l’allerta riguardava un bagaglio abbandonato, prontamente rimosso. Poco più tardi lo stesso protocollo è stato adottato anche in Belgio: la polizia ha fatto evacuare lo scalo di Ostenda, nel nord del Paese, per un allarme bomba. Mentre ancora in Francia la Reggia di Versailles è stata evacuata oggi per la terza volta in cinque giorni, anche in questo caso per un’allerta bomba. La Reggia e i suoi giardini erano stati evacuati una prima volta sabato nelle stesse ore del Louvre, poi nuovamente martedì, per allarmi poi rivelatesi sempre falsi.

