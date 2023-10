Fabrizio Corona nei guai, Casale e Zalewski lo querelano per le accuse sul calcio scommesse: «Calunnie di un pluripregiudicato»

Nuovi sviluppi dell’inchiesta sulle scommesse nel mondo del calcio. Il calciatore della Lazio Nicolò Casale ha querelato l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona e gli editori di DillingerNews con l’accusa di avere «dato voce alle calunnie di un pluripregiudicato, già condannato per estorsione proprio in danno di calciatori», si legge nel comunicato del legale Guido Furgiuele. Il presunto coinvolgimento del giocatore biancoceleste era stato reso noto dallo stesso Corona ai microfoni di Striscia la notizia. Davanti a Valerio Staffelli, l’imprenditore aveva infatti parlato di nuovi giocatori coinvolti nell’inchiesta della procura di Torino, tra cui appunto Casale. Quest’ultimo, però, stando alle parole del suo avvocato, «non ha mai scommesso su un evento sportivo ed è inaccettabile la gogna a cui è sottoposto sulla base della parola di un delinquente conclamato, pronto a tutto pur di avere visibilità mediatica». E poi aggiunge: «Perseguiremo i responsabili in ogni sede finché non sarà ristabilita la verità». Dopo Casale, anche Nicola Zalewski – a quanto si apprende da Ansa – sporgerà denuncia nei confronti di «tutti quelli coloro che hanno leso il nome, l’immagine e la reputazione» del calciatore giallorosso. «Zalewski è del tutto estraneo dalle accuse comparse sugli organi di stampa e da alcune dichiarazioni secondo le quali sarebbe coinvolto nell’inchiesta relativa alle scommesse su siti illegali», sottolinea gli avvocati Paolo Rodella e Federico Olivo all’agenzia stampa. «Il nostro – concludono esclude qualsivoglia, seppur minimo, coinvolgimento. Ci ha conferito mandato per agire in ogni sede nei confronti di tutti coloro che hanno leso il suo nome, la sua immagine e la sua reputazione».

