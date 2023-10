No! Questo autobus andato a fuoco non è elettrico

Una densa colonna di fumo nero si leva dalla strada. Man mano che la telecamera si avvicina si vede un autobus blu in fiamme. Secondo chi condivide il video sui social si tratterebbe di un autobus elettrico di Londra, ma le cose non stanno così. L’autobus non è elettrico, e non era nemmeno a Londra. Ancora una volta, si tenta di sostenere che i veicoli elettrici siano più propensi agli incendi di quelli a combustione interna. Affermazione falsa che non ha nessun fondamento.

Per chi ha fretta:

Un video mostra un autobus in fiamme a Bradford, UK.

Si sostiene che sia un autobus elettrico.

La narrazione è sempre la stessa – i veicoli elettrici sarebbero più propensi agli incendi di quelli tradizionali – ma si tratta di una teoria falsa.

In ogni caso, l’autobus non è elettrico.

Analisi

«INGHILTERRA – LA TUA AUTO DIESEL O A BENZINA INQUINA? SEI SICURO? LONDRA, AUTOBUS ELETTRICO IN FIAMME! E QUANTO BRUCERÀ A LUNGO? E QUANTA ACQUA DOVRANNO USARE PER SPEGNERLO? E QUANTI VIGILI DEL FUOCO? E QUESTO SAREBBE UN MEZZO DI TRASPORTO ECOLOGICO?»

Questa la provocante descrizione di un utente che condivide un video di un autobus in fiamme girato, come si evince dall’arredo urbano e dalla direzione di marcia del traffico, nel Regno Unito.

Post simili a quello oggetto di verifica si sono diffusi nel Regno Unito. Contrariamente a quanto sostiene l’utente, però, l’incidente è avvenuto a Bradford, non lontano da Leeds, non a Londra. Soprattutto, l’autobus non è elettrico. Si tratta di uno dei mezzi della flotta di First Bus. Un portavoce della compagnia di trasporti ha spiegato ai colleghi di The Journal che il double decker non è alimentato a batterie. Nell’incendio non ci sono stati feriti, dato che l’autobus era vuoto e l’autista ha agito con prontezza e calma fino all’arrivo dei vigili del fuoco, che hanno domato il rogo. Gli eventi risalgono al 9 ottobre 2023.

Conclusioni

Un video mostra un autobus in fiamme a Bradford, UK. Si sostiene che sia un autobus elettrico. La narrazione è sempre la stessa – i veicoli elettrici sarebbero più propensi agli incendi di quelli tradizionali – ma si tratta di una teoria falsa. In ogni caso, l’autobus non è elettrico.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Leggi anche: