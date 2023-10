Il video della batteria al litio bucata con un martello e le auto elettriche

Le celle non sono esposte come nel video, ma sigillate all’interno di spessi involucri metallici appositamente costruiti per resistere agli impatti

Cosa succede se si prova a bucare la batteria al litio di un’auto elettrica? Il protagonista di un video virale sui social decide di bucare una cella utilizzando un martello e uno scalpello, ottenendo una forte fiammata. L’esempio fornito non presenta le reali condizioni delle auto elettriche, in quanto vengono ignorate tutte le misure di sicurezza e il superamento dei crash test.

Le celle delle auto elettriche non vengono esposte come nel caso mostrato nel video.

Le batterie vengono sigillate all’interno di spessi involucri metallici appositamente costruiti per resistere agli impatti.

Le auto elettriche devono soddisfare gli stessi standard di sicurezza e gli stessi crash test delle auto a combustione interna.

Analisi

Vediamo uno screenshot di uno dei post con il video. Nella descrizione si legge: «ECCO COSA SUCCEDE ALLE AUTO ELETTRICHE».

Le batterie al litio e gli incidenti

L’oggetto del video somiglia a una cella al litio acquistabile online.

Perforando la cella, il protagonista del video non fa altro che bucare una serie di strati sovrapposti che non dovrebbero toccarsi. Entrando in contatto tra loro, le sostanze contenute nella batteria potrebbero generare reazioni chimiche, calore, ed eventualmente fiamme. Proprio per questa ragione, sulle batterie, sulle pile e sulle loro confezioni, si vieta esplicitamente di bucare il prodotto.

Nel finale del video, il protagonista del video afferma che in caso di incidente stradale ci potrebbe essere un potenziale pericolo per i passeggeri. Le auto elettriche devono soddisfare gli standard di sicurezza e gli stessi crash test che vengono normalmente fatti per le auto a combustione. Le celle non si trovano in bella vista come nel video virale, ma vengono sigillate all’interno di spessi involucri metallici appositamente costruiti per resistere agli impatti.

Gli incendi delle auto elettriche posso sviluppare più calore

Secondo uno studio condotto in Austria, il rilascio di calore nell’incendio di un auto elettrica può essere lievemente maggiore rispetto a quello di auto a combustione interna. La differenza deriva dalla quantità di energia contenuta nella batteria e dalla quantità di carburante contenuta nel serbatoio dell’auto con motore a scoppio. Ciò non toglie – evidenzia lo studio – che l’uso di un getto d’acqua direttamente sulla batteria sia «molto efficace» e in grado di spegnere l’incendio in «breve tempo». Spesso si sente dire che gli incendi dei veicoli elettrici sono più difficili da spegnere rispetto a quelli dei mezzi a combustione interna.

Spegnere l’incendio di un’auto elettrica

Quando prendono fuoco le auto tradizionali, è possibile soffocare le fiamme con particolari coperte. La stessa cosa non può essere fatta per i veicoli elettrici poiché la batteria contiene l’ossigeno necessario a far proseguire l’incendio senza che questo debba essere preso dall’atmosfera. Inoltre, nel caso in cui non si riesca ad accedere al vano batteria, potrebbe servire molta acqua per spegnere domare le fiamme. Circa 50 mila litri nei casi peggiori, contro i 5 mila necessari per le auto tradizionali.

Cos’è il thermal runaway

Un altro studio evidenzia che la stragrande maggioranza del calore prodotto durante un incendio non deriva dal pacchetto di batterie, ma dalla combustione delle altre parti del veicolo. Queste, però, possono prendere fuoco velocemente se esposte a jet fire provenienti dalle batterie. E proprio questo – lo sviluppo di un incendio particolarmente rapido e imprevisto – è l’unico vero rischio riconosciuto dagli studi. La ragione prende il nome di thermal runaway. Il thermal runaway si verifica quando all’interno della batteria viene prodotto più calore di quanto ne viene dissipato, con il rischio di accumulo che può portare alle fiamme.

Conclusioni

Sebbene gli incendi di questi veicoli possano sviluppare più calore di quelli dei veicoli tradizionali e in certi casi sia più complicato spegnerli, la dimostrazione del video non tiene conto delle misure di sicurezza poste per le batterie al litio nelle auto elettriche. Queste sono tenute a rispettare gli stessi standard di sicurezza e vengono sottoposte agli stessi crash test di quelle tradizionali.

