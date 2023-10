Twitter, Elon Musk prepara il lancio di due abbonamenti a X: con e senza pubblicità

Su X, l’ex Twitter, sono in arrivo nuove forme di abbonamento. Ad annunciarlo è lo stesso Elon Musk annunciando sul suo account: «Due nuovi livelli di abbonamenti X Premium verranno lanciati presto. Uno ha un costo inferiore con tutte le funzionalità, ma nessuna riduzione nella pubblicità, mentre l’altro è più costoso, ma non ha pubblicità». Nei giorni scorsi era emerso che Musk aveva iniziato a far pagare ai nuovi utenti di due paesi, Nuova Zelanda e Filippine, un abbonamento annuale di circa un dollaro per l’utilizzo anche di funzionalità base come la pubblicazione di messaggi. Intanto, X ha rimosso il badge dorato del “verificato” dall’account del New York Times, rivela il Washington Post.

L’account del New York Times

Né X né Musk, fa sapere la testata, hanno risposto alle richieste di commento sulla vicenda. Ad aprile, dopo che Elon Musk ha acquistato la società per 44 miliardi di dollari, X ha messo un punto sul vecchio sistema di distribuzione di badge a politici, giornalisti e altri personaggi pubblici di cui aveva verificato l’identità. In sostituzione è giunto uno schema pay-for-play che estendeva i badge blu a chiunque pagasse 8 dollari al mese e i badge dorati a qualsiasi “organizzazione verificata” che pagasse almeno 1.000 dollari al mese. Dopo che il Times si è rifiutato di pagare la quota, Musk ha twittato a sostegno della rimozione immediata del suo badge e il Times è diventato il primo account importante a perdere la verifica.

