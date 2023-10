Napoli, va dai carabinieri per una denuncia e finisce in galera per spaccio

Va dai carabinieri per una denuncia ma finisce in arresto per spaccio. Un 20enne di Sant’Antimo (Napoli) ieri sera si presenta in caserma e si siede nell’ufficio per spiegare il problema. Ma il carabiniere comincia ad avvertire un forte odore di hashish. A quel punto il militare chiede al giovane da dove venga l’odore. Lui non risponde e si guarda intorno senza sapere cosa dire. A quel punto il carabiniere fa il giro della scrivania e perquisisce il 20enne. Nelle tasche del ragazzo 1.090 euro ma l’odore dello stupefacente è troppo forte e questo induce i militari ad approfondire il controllo. Il 20enne viene accompagnato in un locale idoneo e l’ispezione permette di trovare la droga. Negli slip erano nascosti 33 grammi di hashish, una busta con 12 grammi di marijuana e una dose di cocaina. Droga e denaro sono stati sequestrati mentre l’arrestato è stato trasferito nel carcere. Il 20enne, alla fine, ha comunque potuto presentare la sua querela.

