Il calendario 2024 di Vladimir Putin sarà diverso dal solito

Nessun vertice con i capi dell’Armata russa, niente passeggiate su cavallo a petto nudo o saluti alle vedove. Il calendario 2024 del presidente russo Vladimir Putin, adesso in vendita dal quotidiano pro-Cremlino Komsomolskaya Pravda, come ogni anno con l’avvicinarsi del Natale, stavolta ha una novità in più. Sarà l’aria da campagna elettorale, sarà la propaganda ma il numero uno del Cremlino appare in foto vecchie, rassicuranti e non militari.

C’è Putin cintura nera di judo, Putin nelle sue passeggiate, Putin che accarezza un cagnolone. Nessuno scatto – riporta il Corriere – risale a meno di due anni fa. E, soprattutto, non c’è alcun riferimento all’Operazione militare speciale in Ucraina. Da notare inoltre il prezzo: 213 rubli (ma lo si trova anche a 160), pari a meno di due euro. Due anni fa, riporta la testata, costava 1538 rubli, che allora valevano quasi 18 euro.

