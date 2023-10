Mariastella Gelmini: «Giorgia Meloni ha fatto scudo a sua figlia. Tante donne si immedesimeranno»

Mariastella Gelmini, senatrice di Azione ed ex Forza Italia, dice che Giorgia Meloni ha fatto scudo a sua figlia con l’annuncio della separazione da Andrea Giambruno. E sostiene che in lei si rivedano molte donne. In un’intervista al Messaggero Gelmini spiega che «quando si fa politica di privato c’è ben poco. Nel caso del Presidente del Consiglio ancora meno. La vicenda Giambruno è nata purtroppo in pubblico, in tv, e capisco che per Meloni scrivere un post sui social sia stato il modo più immediato per rispondere al fango che le stava arrivando. Ha fatto bene, a mio avviso, a prendere pubblicamente una posizione». Gelmini dice che «di fronte a una vicenda familiare e privata come questa, qualsiasi speculazione politica appare insensata».

E nel colloquio con Andrea Bulleri aggiunge che «nella situazione di Meloni si possono riconoscere molte altre donne, le separazioni sono sempre passaggi dolorosi. E l’operato del Presidente del Consiglio lo si valuta da ciò che fa o meno per l’Italia, non dalla sua vita privata. A me interessa capire cosa farà il governo Meloni ad esempio per il Servizio sanitario nazionale, se il nostro Paese ratificherà il Mes o se riuscirà a rispettare tutte le scadenze per vincere davvero la sfida del Pnrr. Da questo giudicheremo l’azione dell’esecutivo. E poi chi conosce Giorgia Meloni sa che è una donna forte, risoluta e lo ha dimostrato anche in questa vicenda. Da madre capisco bene anche il tentativo di voler fare da scudo ad una figlia piccola».

