Tommaso Eletti, l’ex GF in tribunale per difendere il padre imputato per maltrattamenti

Dalla casa più spiata d’Italia alle aule del tribunale, per difendere suo padre: Tommaso Eletti, ex concorrente nel 2021 del Grande Fratello Vip 6, è stato chiamato a testimoniare nell’udienza che vede imputato Carlo Giuseppe Eletti per maltrattamenti nei confronti della nuova compagna. La storia è raccontata dal Messaggero, che riporta le parole del ragazzo durante la deposizione: «A volte ci sono state discussioni tra di loro, ma nulla di eclatante». I fatti risalgono al periodo che va dal 2013 al 2016, quando il padre e la madre si erano già separati e l’uomo viveva con un’altra donna, alla quale aveva avuto un altro figlio. Anche il bambino, secondo quanto raccontato da Tommaso, non avrebbe raccontato di particolari litigi tra loro padre e la compagna.

Chi è Tommaso Eletti

Il giovane, classe 2000, è diventato noto al grande pubblico grazie alla sua partecipazione al programma Mediaset Temptation Island, un reality show per coppie dove si è recato assieme alla sua compagna dell’epoca, Valentina Nulli Augusti. La loro storia d’amore fu una delle più discusse, non solo per l’iniziale gelosia di lui (e il successivo tradimento), ma anche per via della differenza d’età: Nulli Augusti ha infatti 41 anni, ed è coetanea della giovane mamma di Tommaso. Il pubblico l’ha conosciuto in un contesto leggero, ma davanti alla corte la situazione è ben diversa. Tanto che lui stesso sbotta contro la giudice: «Mi sento in soggezione davanti a lei, perché con il suo comportamento mi sta mettendo a disagio», afferma, lasciando intendere che, a suo avviso, gli stessero riservando un trattamento di sufficienza. Il magistrato, scrive il Messaggero, non avrebbe avuto nessuna reazione: si è limitata a chiudere l’udienza e a fissare la data della prossima. Fuori dall’aula, secondo quanto riporta la testata romana, Carlo Giuseppe Eletti si sarebbe lasciato andare ad esternazioni ad alta voce: «È una vergogna, quelle sono tre donne (riferendosi alla Corte) che hanno già deciso contro un uomo. Mi stanno distruggendo la vita». E ancora: «Mi guardano male, mi guardano come se fossi un assassino».

Foto copertina: Il Messaggero

