Il contro-anniversario di Conte sul governo Meloni: «I risultati? Soldi a corrotti, evasori, colletti bianchi e all’industria bellica» – Il video

«Ma cosa avranno da festeggiare?». Questa è la domanda provocatoria che il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte usa per introdurre il suo video con il quale – stellina di compleanno alla mano – risponde alla kermesse di Fratelli d’Italia con cui il partito di Giorgia Meloni celebra un anno di governo. All’evento sono intervenuti, tra gli altri, sia la premier, da remoto, che il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, ma è il nome scelto per la celebrazione che dà l’incipit all’ex presidente del Consiglio. «Sapete come l’hanno chiamato? L’Italia vincente – Un anno di risultati», dice Conte con lo sguardo dritto alla telecamera incalzato da una colonna sonora da film d’azione.

«Stanno mettendo l’Italia in ginocchio»

«Grandissimi risultati», evidenzia ironico il leader pentastellato introducendo un serrato montaggio di titoli di telegiornale. C’è l’aumento del prezzo della benzina sopra i due euro al litro. C’è la corsa dell’inflazione che mette in difficoltà le famiglie. Seguono poi la disoccupazione, il caro scuola, i numeri record dell’immigrazione nel 2023. «Hanno voltato le spalle a chi non ha niente – dice Conte nel video – al ceto medio affossato dal carovita, ai nostri giovani ai quali sanno proporre solo contratti precari». Con il centrodestra «possono brindare corrotti, evasori, qualche colletto bianco e l’industria bellica. Non permetteremo che Meloni e soci mettano in ginocchio il nostro paese e la nostra Italia».

Fonte video di copertina: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

