Stop alle multe per aver lavorato troppo in pandemia, telefonata Mattarella-Calderone: chi aveva denunciato i medici

Per ora le multe sono state congelate per i medici e infermieri del Policlinico di Bari sanzionati per i troppi straordinari durante l’emergenza Covid. La ministra del Lavoro Marina Calderone ha annunciato infatti che l’ispettorato del lavoro ha sospeso il procedimento sui sanitari baresi. Proprio questa mattina, 22 ottobre, la ministra ha avuto un colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che era stato destinatario di una lettera in cui veniva denunciata la vicenda. A scrivere era stato il dottor Vito Procacci, ex direttore del pronto soccorso del Policlinico di Bari durante il periodo più duro della pandemia. Il medico aveva spiegato nella lettera al Quirinale di aver ricevuto una multa di 27mila euro, dopo alcuni controlli dell’ispettorato del lavoro. La sua colpa, così come quella di alcuni altri colleghi, era stata quella di aver lavorato in straordinario per troppo tempo, saltando anche i riposi obbligatori. Una multa che aveva deluso il medico, al punto da raccontare la sua storia a Mattarella.

La denuncia di un sindacato

I controlli dell’ispettorato del lavoro sarebbero partiti dopo le segnalazioni di un sindacato autonomo, che si sarebbe lamentato per i mancati riposi e per «il superamento degli orari massimo di lavoro del personale medico nel corso del 2021». Durante quel periodo, aveva ricordato Procacci nella sua lettera, il suo reparto assieme a tutti quelli di emergenza dell’ospedale barese avevano «salvato la vita a 8.600 pazienti, di cui 1.600 ventilati meccanicamente». Ora, secondo una nota della ministra Calderone, le multe sono state sospese. E nei prossimi giorni sono attesi altri approfondimenti «per valutare l’annullamento».

