«Triste perché Giorgia Meloni mi ha lasciato? No, non posso», parla Giambruno ma è un fake: la denuncia sui rischi dell’AI – Il video

«Giorgia Meloni mi ha lasciato, vi potreste chiedere se sono triste. Ma la verità è che non lo sono per niente, anzi». A parlare è – o almeno, sembra – Andrea Giambruno, l’ormai ex compagno della premier al centro delle cronache negli ultimi giorni dopo alcuni compromettenti fuorionda mandati in onda da Striscia la notizia. Un video che non può fare a meno di attirare l’attenzione degli utenti, soprattutto in questo momento dove l’interesse del pubblico è particolarmente concentrato sulla vicenda. Ma Giambruno, in realtà, non ha mai fatto queste dichiarazioni: come spiega lo stesso protagonista del video subito dopo, «sono finto e sono stato generato con l’aiuto dell’Intelligenza Artificiale». L’avatar è stato creato da un utente che si presente come Elvis Tusha, per un motivo preciso: sensibilizzare e attirare l’attenzione sulla pericolosità dell’I.A. se utilizzata in maniera non corretta. «Immaginate – dice ancora il Giambruno “artificiale” – quanti danni avrei potuto fare se mi avesse fatto dire qualcosa di sbagliato, o addirittura se avesse utilizzato la faccia di Giorgia… ipoteticamente potrebbe anche dichiarare guerra a chiunque, e poi vaglielo a spiegare che era tutto per finta». In seguito il creator ha spiegato di sentirsi impaurito dalla scelta del governo per guidare la Commissione algoritmi, ricaduta su Giuliano Amato. Perché, sostiene, la questione è urgente, e c’è bisogno di leggi che arrivino in maniera tempestiva per regolamentare un fenomeno che ormai si evolve in maniera così rapida a sfuggire al controllo umano.

