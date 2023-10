Attacco aereo di Israele su una moschea di Jenin, bombardamenti più intensi su Gaza. Gli Usa attivano sistemi di difesa in tutto il Medio Oriente

Un attacco aereo è stato lanciato su un complesso sotterraneo appartenente ad Hamas nella moschea di Al-Ansar, a Jenin, in Cisgiordania: lo hanno annunciato le Forze di Difesa israeliane. Nella struttura, sostiene l’Idf, si nascondeva una cellula terroristica che stava organizzando un attacco imminente. Il bilancio, al momento, sarebbe di un morto (un giovane) e tre feriti: lo riferisce l’agenzia palestinese Wafa citando il direttore della Mezzaluna Rossa palestinese di Jenin, Mahmoud Al-Saadi.

Attacchi più intensi su Gaza

Hamas ha reso noto che il bilancio dei raid notturni di Israele nella Striscia di Gaza è di «oltre 50 morti». Il capo dell’agenzia umanitaria dell’Onu Martin Griffiths ha espresso le sue speranze in merito al fatto che un secondo convoglio umanitario possa entrare oggi nella Striscia di Gaza. Nel frattempo, il Pentagono ha annunciato il dispiegamento di sistemi di difesa “in tutto” il Medio Oriente. Alta tensione e allerta da parte degli Usa, che vogliono rafforzare la loro presenza militare a causa della «recente escalation da parte dell’Iran e delle sue forze affiliate» nella regione.

Occhi puntati verso il Libano

Secondo quanto annunciato dal segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, saranno schierati in tutta la regione «un sistema di difesa antimissile ad alta quota (THAAD) e diverse batterie di missili terra-aria Patriot» e «altri mezzi militari sono stati collocati in uno stato di “pre-schieramento». Nel frattempo Tel Aviv guarda verso il confine con il Libano, dove la situazione appare critica per i razzi degli Hezbollah e delle altre fazioni palestinesi è oramai altissima. L’esercito israeliano e il ministero della Difesa hanno annunciato la decisione di evacuare altre 14 comunità israeliane a ridosso del confine, mentre già la settimana scorsa è stata avviata l’evacuazione di 28 altre comunità e della di Kiryat Shmona.

