Alessandria, bimba di 4 mesi maltrattata: lesioni su viso e corpo. Il nonno denuncia, arrestati i genitori

L’hanno trovata nella culla con gravi lesioni ed ematomi al viso e sul corpo. Ma la bambina, tra i 3 e i 4 mesi, ricoverata al pronto soccorso pediatrico di Alessandria, aveva anche fratture multiple alle costole ed altri traumi. Gli agenti che hanno risposto alla segnalazione del nonno della bimba hanno chiamato immediatamente un’ambulanza medicalizzata e, dopo alcuni accertamenti, hanno arrestato la coppia di genitori. Sono due giovani piemontesi, sui 30 anni, entrambi lavoratori, e secondo gli investigatori sarebbero perfettamente inseriti nel tessuto sociale cittadino. «Non l’abbiamo picchiata noi, si è ferita cadendo accidentalmente come fanno tutti i bambini», avrebbe detto il padre al giudice durante l’interrogatorio di garanzia. Nessuno dei due è riuscito a spiegare i segni sul corpo della figlia, l’uomo avrebbe negato le percosse e la donna sarebbe svenuta, come riferisce Repubblica. Durante il ricovero all’ospedale Cesare Arrigo, i medici hanno visitato la bambina e rilevato come i maltrattamenti andassero avanti da tempo: alcune fratture più vecchie non erano state mai curate e si stavano rimarginando in maniera sbagliata. Nonostante le gravi ferite, la piccola non è in pericolo di vita. Dopo l’arresto, gli investigatori coordinati dal procuratore capo di Alessandria Stefano Cieri hanno perquisito la casa alla ricerca di droga o altri elementi che potessero far emergere una spia di disagio sociale, ma non è stato trovato nulla.

