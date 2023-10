Salerno, l’orrore al pronto soccorso: «Pazienti legati senza mangiare o bere, manca personale, siamo stremati» – Il video

Sembra la scena di un ospedale di guerra ma è il pronto soccorso del Ruggi D’Aragona di Salerno quello dove si vedono pazienti legati ai letti, alcuni con pannolini sporchi da giorni e «senza che nessuno gli dia da bere e da mangiare». Questa è la denuncia di un operatore sanitario che chiede di rimanere anonimo alla trasmissione di La7 Piazzapulita. Nella video inchiesta sullo stato della sanità italiana si vedono numerosi anziani sui lettini negli spazi più angusti della struttura dove rimangono privi di assistenza, spiega ancora l’operatore, a causa del risicato personale in corsia. Condizioni insostenibili, mostrate anche nelle immagini, tanto che «i pazienti in pronto soccorso scappano fuori senza pantaloni con il catetere vescicale inserito». «Bisogna assumere personale, bisogna che la smettano di fare straordinario su straordinario, gli infermieri sono stremati», aggiunge ancora l’operatore.

«Casi eccezionali»

Le immagini mostrano anche pazienti anziani, che in preda alle sofferenze chiedono antidolorifici che non arrivano. L’Oss parla di «120 persone, tutte buttate nei corridoi» che «sono in attesa di reparto» mentre «continuano a ridurre i posti letto». Gli effetti della mancanza di personale si vedono anche quando, immortalato nel video, un signore chiede di andare in bagno, ma non riceve aiuto dalle sei. Si vede un paziente in codice rosso legato al lettino. Non lontano un paziente oncologico e un paziente Covid, che da una giornata ha lo stesso pannolone sporco. Stanno «legati in modo che non diano fastidio per ore, senza che nessuno gli dia da bere o da mangiare». Al riguardo l’azienda sanitaria ha spiegato, secondo una nota letta in studio, che si tratta di casi eccezionali finalizzati a tutelare l’incolumità del paziente.

