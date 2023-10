No! Questi due video non riguardano lo stesso palestinese e non è una messinscena

Nella bolla pro Israele vengono fatti circolare due video per dimostrare una presunta messinscena ad opera di un attore palestinese. L’uomo avrebbe finto di essere ricoverato gravemente in ospedale, per poi mostrarsi gioioso mentre vengono lanciati dei missili da Gaza contro Israele e in numerosi altri contesti considerati “pro Hamas”. A diffondere la teoria del “crisis actor” è stato anche l’account Twitter/X ufficiale di Israele, per poi rimuovere tutto di fronte alle verifiche effettuate.

Per chi ha fretta

A diffondere la teoria del “crisis actor” è stato anche l’account ufficiale Twitter/X di Israele.

Ci sono delle differenze fisiche tra la persona ritratta in ospedale e quello nei video a Gaza, come un neo sulla guancia sinistra presente in uno e assente nell’altro.

Il ragazzo in “salute” è un attivista “pro Hamas” che pubblica i suoi video da Gaza.

Quello in ospedale è un 16enne che ha perso una gamba in un campo profughi palestinese in Cisgiordania.

Analisi

Ecco un post Facebook che riporta l’intera narrazione:

Questo è un volto ricorrente palestinese che prima ha finto di essere vittima di un attacco aereo israeliano, apparendo in un letto d’ospedale in condizioni critiche mentre ALTRI due attori gli tenevano la mano. In realtà l’uomo è un musicista e attore di Hamas apparso in diversi video del gruppo terroristico. In un video, lo si vede festeggiare per le strade mentre Hamas lancia razzi verso Israele. In un altro video, può essere visto “piangere” dopo aver affermato che il suo appartamento è stato colpito da un attacco aereo. E in un altro video ancora, lo si vede cantare mentre brandisce una pistola lodando Hamas. Questa messa in scena di usare bambini e bambine come “crisis actors” non diminuisce in alcun modo la reale sofferenza dei civili palestinesi, ostaggi di Hamas.

«Anche Hamas ha il suo attore» scrive l’utente in un post Facebook dove condivide entrambe le immagini per sostenere la teoria diffusa sui social.

Tra i condivisori troviamo l’account Twitter/X RadioGenoa condivide il video con la narrazione fuorviante.

Anche l’account Twitter/X istituzionale di Israele aveva diffuso due video in maniera fuorviante (screenshot di Matt Binder, tweet archiviati qui e qui).

In base agli orari forniti da Archive.is, i tweet dell’account Israel sono del 26 ottobre 2023 mentre quello di RadioGenoa del 25 ottobre.

L’attivista “pro Hamas”

Si tratta di un attivista che sui social festeggiava il lancio dei razzi di Hamas contro Israele. Risulta presente in varie zone di Gaza per riprendersi nei luoghi colpiti dal conflitto. Il suo nome è Saleh Aljafarawi e pubblica diversi video sul suo account Instagram, ma non risulta presente quello nell’ospedale.

Il ragazzo in ospedale che non faceva l’attore

Il ragazzo che gioisce nei video e che indossa una mimetica non è affatto quello ritratto in ospedale. Pur somigliando, si riscontrano delle differenze come il neo nella guancia a destra presente in uno (sotto a sinistra) e non nell’altro (sotto a destra).

Come verificato dai colleghi di Altnews.in, da Matt Binder e Shayan Sardarizadeh su Twitter/X, si tratta di un 16enne e dunque troppo giovane rispetto all’attivista “pro Hamas”. Il suo ricovero in ospedale non riguarda l’attuale conflitto tra Hamas e Israele. Il video su TikTok, prelevato da Israele e da altri utenti per sostenere la teoria, risulta pubblicato il 18 agosto 2023 facendo riferimento a un campo profughi palestinese in Cisgiordania (i tag sottostanti sono stati tradotti da Google per semplicità).

Come riportato in alcuni siti nell’agosto 2023, si trovava effettivamente in Cisgiordania e non a Gaza. Secondo il sito pro Palestina International Solidarity Movement avrebbe perso la gamba destra a seguito di un attacco israeliano presso il campo profughi nel luglio 2023. Non risulta affatto che sia una messinscena di un attore palestinese.

Su TikTok troviamo altri video del 16enne dove si può osservare l’estrema differenza con l’attivista “pro Hamas”.

La vicenda del giovane venne raccontata dal giornalista Younis Tirawi che, a seguito della diffusione complottista della tragedia subita dal 16enne, è intervenuto via Twitter/X per dimostrare che si tratta di due persone completamente diverse. C’è solo una differenza nel riportare il suo cognome: c’è chi traduce in Mohammed Zendiq o Mohammed Zandeek.

Conclusioni

I due video non mostrano lo stesso palestinese sgamato a fare l’attore durante una messinscena per la propaganda pro Palestinese. Si tratta di due persone diverse, un attivista “pro Hamas” residente a Gaza e di un sedicenne che ha perso una gamba a luglio 2023 in un campo profughi palestinese in Cisgiordania.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Leggi anche: