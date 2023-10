La solitudine di Orbán al Consiglio Europeo, il premier ungherese lontano da selfie e strette di mano. Lo sfottò sui social – Il video

Il rapporto tra Viktor Orbán e gli altri leader europei, si sa, non è mai stato idilliaco. Il premier ungherese ha sempre potuto contare su pochi alleati all’interno delle istituzioni Ue. E ora che anche la Polonia ha abbracciato una svolta europeista, Orbán è sempre più isolato. A dimostrarlo ora sono anche le immagini del Consiglio europeo, che si è concluso oggi a Bruxelles e ha visto riunirsi i capi di Stato e di governo dei 27 Paesi Ue. Strette di mano, sorrisi, pacche sulle spalle, selfie. E poi nell’angolo c’è lui, Viktor Orbán, con le mani in tasca e nessuno con cui parlare. «Orbán era un po’ dispiaciuto che nessuno volesse fare una foto con lui al summit europeo», ironizza il sito ucraino Nexta. E per quanto il video che circola in queste ore su Twitter/X sia stato montato con un po’ di malizia, è pur vero che il video ufficiale pubblicato sul sito del Consiglio europeo non si discosta più di tanto. Negli oltre 8 minuti di filmato in cui si vedono i leader europei arrivare nella sala della riunione, Orbán compare solo un paio di volte. Nella prima si vede il premier ungherese che se ne sta da solo in un angolo della stanza, con lo sguardo perso nel vuoto e l’aria annoiata. Nella seconda inquadratura Orbán finalmente parla con qualcuno: il primo ministro bulgaro Nikolai Denkov.

Quando il Consiglio europeo è entrato nel vivo, la distanza che separa il premier ungherese dagli altri leader europei si è fatta ancora più evidente. È il presidente francese Emmanuel Macron il primo a criticare il recente incontro tra Orbán e Vladimir Putin. E nel farlo non usa giri di parole: «Nella situazione in cui ci troviamo con la Russia, non dovremmo usare questi contatti bilaterali per negoziare su cose che indebolirebbero la nostra unità – ha detto Macron -. Bruxelles non ha invaso l’Ungheria. L’Ungheria ha preso una decisione sovrana di aderire alla nostra Europa. È una scelta sovrana che, in seguito, comporta dei vincoli». Orbán però continua per la sua strada. A poche ore dalla conclusione del vertice, il premier ungherese ha annunciato alla radio pubblica Kossuth una «consultazione nazionale» che lo aiuti nella sua lotta contro i «mangiatori di soldi di Bruxelles».

