Strage di Brandizzo, spunta un altro video: il tecnico di Rfi fa allontanare gli operai dai binari

Un nuovo filmato delle telecamere di sorveglianza potrebbe cambiare in parte la dinamica dell’incidente ferroviario di Brandizzo (Torino), avvenuto intorno alla mezzanotte tra il 30 e il 31 agosto, quando cinque operai sono morti travolti da un treno regionale. Secondo quanto riporta la Stampa, i dipendenti della Sigifer erano al lavoro prima dell’arrivo dell’autorizzazione. Valutazione, questa, che conferma la prima parte della tragica vicenda: i cinque non sarebbero dovuti essere sulla massicciata. Però dal video emergerebbe come il tecnico di Rfi caposcorta per la squadra, Antonio Massa, – indagato con l’accusa di omicidio colposo plurimo e disastro ferroviario e licenziato da Rete Ferroviaria Italiana -, avrebbe fatto allontanare gli operai dai binari subito prima del passaggio del treno per Milano, poi si sarebbe messo al telefono. Mentre parlava probabilmente con la capostazione di Chivasso, che avrebbe negato per 3 volte l’autorizzazione a far scendere la squadra sui binari – come si intuirebbe dal precedente filmato girato con il telefonino di Kevin Laganà – gli operai sarebbero tornati sulla massicciata. Rimane, però, da capire dove sia collocato temporalmente il nuovo video, poiché – scrive Ansa – quella notte erano tre i treni previsti: l’ultimo di linea per Milano, uno che doveva trasportare vagoni vuoti da Alessandria a Torino e un terzo, previsto per l’1.30. Il primo convoglio è transitato, il secondo, in ritardo, è quello che ha causato la strage.

