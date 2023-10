Fedez si commuove ricordando la telefonata con Gianluca Vialli: «Abbiamo parlato ore la sera prima del ricovero…» – Il video

Nel ricordare la telefonata avuta con Gianluca Vialli dopo la diagnosi del tumore al pancreas, Fedez si è commosso nel corso della puntata di ieri sera di Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, di cui è stato ospite. «È una cosa surreale, perché io lo vedo e mi viene da piangere. Però non l’ho mai visto di persona», ha detto alle telecamere del Nove. «La sera prima di essere ricoverato, siamo stati al telefono parecchie ore. È incredibile come una persona che stava anche lei vivendo in quel momento un dramma, riusciva a ritagliarsi del tempo per dare conforto ad una persona che non conosceva minimamente. Questo la dice lunga su chi fosse Gianluca umanamente», ha aggiunto il rapper.

