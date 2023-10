Perugia, arrestato animatore 33enne: avrebbe stuprato una bambina di 6 anni. Nel telefono anche immagini pedopornografiche

Un animatore turistico di 33 anni è stato arrestato per violenza sessuale su una bambina di sei anni a Perugia. L’uomo avrebbe abusato della piccola, che è stata anche medicata nell’ospedale della città, mentre era in vacanza ad agosto con i suoi genitori. La bambina ha raccontato le molestie al padre e il genitore ha denunciato tutto ai carabinieri. I militari hanno prima denunciato l’uomo a piede libero sequestrando il suo cellulare e altro materiale di sua proprietà. Dopo aver svolto delle analisi sullo smartphone hanno trovato al suo interno immagini pedopornografiche. Sulla base di questi indizi così come delineati dalla procura di Perugia, il gip ha deciso di procedere all’arresto dell’uomo giudicando «elevatissimo, attuale e concreto il pericolo di specifica reiterazione criminosa, avuto riguardo alla specifica modalità e circostanza dei fatti – connotati da inquietante spregiudicatezza e totale assenza di freni inibitori nel sottoporre ad atti sessuali minori in tenerissima età – ed alla negativa personalità dell’indagato, gravato da precedente specifico e da uno stato mentale patologico che lo rende del tutto arrendevole alla devianza sessuale pedofila di cui è portatore». L’animatore è ai domiciliari con controllo elettronico.

Leggi anche: