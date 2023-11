Allerta meteo, la tempesta Ciaran arriva anche in l’Italia: previste piogge e forti venti al Nord e al Centro

In Francia ha lasciato 1,2 milioni di case senza luce, in Spagna venti oltre i 100 chilometri orari, e ora arriverà anche in Italia. La tempesta atlantica Ciaran, pilotata da un profondo ciclone nei pressi del Regno Unito, si farà sentire sulle regioni del Nord e del Centro già nelle prossime ore. «L’intensità delle piogge potrebbero creare disagi e problemi idrogeologici. Oltre alle precipitazioni, il vento aumenterà repentinamente di intensità», osserva Andrea Garbinato de Il Meteo. Già nella serata di oggi, giovedì 2 novembre, ci saranno raffiche di Libeccio (sulle coste tirreniche) e di Scirocco (sulle coste dell’alto Adriatico) che potranno superare i 90 km/h. Per quanto riguarda le piogge, le precipitazioni più abbondanti sono previste in Liguria, Lombardia, medio-alto Veneto e Friuli-Venezia Giuli, con alto rischio di nubifragi. «Verso sera l’aria fredda favorirà l’abbassamento della quota neve sulle Alpi con i fiocchi che potranno scendere fino sotto i 1400 metri in Alto Adige e in Val d’Aosta», prosegue Garbinato. Ed è per questo che la Protezione Civile ha diramato un’allerta rossa su Friuli Venezia Giulia e parte del Veneto, e un’allerta arancione in altre sette regioni. Il governatore Luca Zaia ha annunciato la sospensione dei treni regionali e a lunga percorrenza sulle tratte Portogruaro-Casarsa e Portogruaro-Trieste dalle 12 di giovedì 2 novembre: «I collegamenti ferroviari nel Veneto orientale sono assicurati tramite i regionali Portogruaro-Venezia. Risultano già cancellati tutti i regionali veloci Venezia-Trieste e viceversa». Zaia ha anche inoltrato la richiesta di chiusura delle scuole per la giornata di domani all’unità di crisi regionale.

Le previsioni per il weekend

Per quanto riguarda i prossimi giorni, domani sono previste ulteriori precipitazioni sul Triveneto, sulle centrali tirreniche fino in Campania e in Calabria nella notte. E così si arriva al weekend, dove «il tempo peggiorerà al Nord a partire da ovest verso est con precipitazioni via via più forti, e raggiungerà pure le zone Tirreniche. Domenica, ancora maltempo su Triveneto, Toscana, Umbria, Lazio e Campania, ma entro sera migliorerà».

La conta dei danni in Francia e Spagna

In Francia sono circa 1,2 milioni le case rimaste senza elettricità proprio a causa del passaggio della tempesta Ciaran, che ha portato raffiche di vento oltre i 170 chilometri orari, causando gravi danni alla rete elettriche nel nord-ovest del Paese. Ai danni infrastrutturali si sommano poi le stime di vittime e feriti: una persona è morta per la caduta di un albero su un camion, mentre sedici persone sono state ferite (sette di loro sono vigili del fuoco). L’allerta meteo ha riguardato anche le isole del Canale della Manica. Sull’isola di Jersey, 39 residenti sono stati evacuati dalle loro case. La tempesta Ciaran ha provocato danni anche in Spagna. A Madrid, una donna è morta in pieno centro dopo essere stata travolta da un albero. Anche qui è soprattutto il vento ad aver creato i maggiori disagi, con voli cancellati, allagamenti e crolli.

Credits foto: EPA/Juan Carlos Hidalgo | Piogge e venti forti a Madrid, in Spagna, portati dalla tempesta Ciaran (2 novembre 2023)

