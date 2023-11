I Coldplay vogliono incidere una canzone con dentro le voci di tutti i fan: «Ci date una mano a costruire One World?»

Il rapporto coi fan, per i Coldplay, è sempre stato uno degli ingredienti fondamentali del successo. I loro concerti sono famosi in tutto il mondo per essere un’onda di emozioni fortissima – che coinvolge tanto i componenti della band sul palco quanto gli spettatori. E così ora Chris Martin e i suoi, o forse i guru del loro marketing si sono chiesti: perché lasciare che i fan siano “solo” degli spettatori? Ecco come è nata l’idea che la band ha annunciato oggi su scala globale tramite il suo sito e la sua newsletter: portare la voce stessa dei fan dentro una canzone del prossimo album. «Abbiamo quasi ultimato Moon Music», scrivono i Coldplay nella versione italiana dell’appello: «se volete esserci dentro anche voi, magari potete aggiungere la vostra voce in un brano intitolato One World. Ci farebbe molto piacere». Ma come funziona la call to action diramata urbi et orbi dalla band? Semplice, basta andare sulla pagina dedicata del loro sito, dove con un solo click i fan che intendono partecipare possono registrare direttamente la loro voce e inviarla al grande server. Tutto ciò che è richiesto è di intonare un breve verso – «Ahhhhh». Nessun’altra frase o parola, zero barriere linguistiche o culturali. One World, appunto. Cosa ne salterà fuori? Lo sapremo, con ogni probabilità, tra poche settimane.

