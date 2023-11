Anche la Federcalcio inglese indaga su Sandro Tonali. Il ds del Newcastle: «Per noi è stato uno shock, ma ora pensiamo solo ad aiutarlo»

Sandro Tonali è sotto indagine anche da parte della Football Association, la Federcalcio inglese. E qualora rivelasse altre irregolarità, la federazione calcistica d’Oltremanica potrebbe imporre nuove sanzioni all’ex centrocampista del Milan. A rivelarlo è Dan Ashworth, dirigente sportivo del Newcastle. «Se la FA sta indagando su una possibile violazione delle regole sulle scommesse? Loro sono pienamente consapevoli di tutto quello che sta succedendo, e noi stiamo collaborando – ha detto Ashworth in conferenza stampa -. Su possibili squalifiche da parte della FA, non posso guardare al futuro, posso solo occuparmi del presente e dei fatti». Ciò che la Football Association starebbe cercando di capire è se Tonali abbia continuato a scommettere illegalmente anche dopo il suo trasferimento dal Milan al Newcastle per 60 milioni di euro, magari puntando anche sulle partite della sua nuova squadra. Per quanto riguarda la giustizia sportiva italiana, Tonali ha patteggiato con la Figc una sospensione di dieci mesi e per il momento continua ad allenarsi con il Newcastle. Nei giorni scorsi si era fatta strada l’ipotesi che il club inglese potesse intraprendere un’azione legale contro il Milan per il danno economico subito. Oggi però Ashworth ha escluso questa opzione. «È davvero difficile per me capire cosa sanno, o sapevano, gli altri club. Tutto quello che possiamo fare è guardare alla nostra indagine interna». Il dirigente del club inglese sostiene di non aver avuto più conversazioni con i rossoneri dal raggiungimento dell’accordo per il trasferimento di Tonali. E assicura che ora la priorità resta quella di aiutare il giocatore a uscire da questa situazione: «Per noi è stato uno shock enorme, una sorpresa – ha detto il ds deI Magpies -. Viviamo per la prima volta questa situazione ma prima di tutto Sandro è un essere umano. Tutti abbiamo fatto cose che non avremmo dovuto fare o di cui ci pentiamo. Ora il nostro primo obiettivo è prenderci cura di Sandro e sostenerlo: probabilmente è più difficile per lui che per chiunque altro».

Credits foto: EPA/Adam Vaughan | Sandro Tonali durante un match di Premier League contro il Burnley (30 settembre 2023)

