Notte di paura in Toscana: a Quarrata il torrente rompe l’argine nello stesso punto dell’alluvione del 2 novembre. Il comune: «Salite sui piani alti delle case»

In Toscana, dopo l’alluvione del 2 novembre, torna la paura. A Quarrata il torrente Stella ha rotto l’argine nel solito punto dell’alluvione di pochi giorni fa. E gli abitanti sono dovuti salire ai piani alti delle case. L’allarme è stato lanciato sui social dal comune alle 4 del mattino: «A causa delle forti piogge cadute sulle zone già alluvionate, la situazione sulla Stella al ponte Torto è molto critica. Si avverte la popolazione di salire ai piani alti degli edifici e di non scendere assolutamente in strada». La rottura – riporta il Tirreno – è avvenuta in località Pontetorto. Sul posto vigili del fuoco e personale della protezione civile. Intanto sulla regione continua a piovere, riempiendo i bacini e su terreni già saturi. L’Ombrone a Ponte alle Vanne ha superato il secondo livello di guardia a 4.60 m, la Brana ad Agliana ha quasi raggiunto il secondo livello a 3 metri.

