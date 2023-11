Gaza sotto assedio, Israele verso l’assalto finale. Un sottomarino nucleare Usa nell’area

Gaza si trova sotto l’assedio dell’esercito di Israele. Mentre gli Stati Uniti schierano un sottomarino nucleare nell’area che si estende dall’Africa nord-orientale fino all’Asia centrale. E le agenzie umanitarie delle Nazioni Unite chiedono un cessate il fuoco umanitario. Il World Food Programme sostiene che le scorte alimentari siano sufficienti per altri cinque giorni. Il ministero della Sanità dice che sono state uccise finora quasi 9.500 persone, tra cui 3.900 bambini e oltre 2.400 donne. Mentre 23.000 feriti necessitano di cure immediate negli ospedali che però sono sovraccarichi. Intanto il sergente Shahar Cohen, 22 anni, è morto nella battaglia contro Hamas.

Il Cessate il fuoco

Una dichiarazione congiunta di Ocha, Unicef, Programma Alimentare Mondiale, Oms, Save the Children e Care International definisce orribile e inaccettabile la situazione a Gaza. Le agenzie umaniterie dell’Onu e gli enti di beneficenza chiedono un cessate il fuoco umanitario. «Da quasi un mese il mondo osserva l’evolversi della situazione in Israele e nei Territori palestinesi occupati con shock e orrore per il numero vertiginoso di vite perse e dilaniate. Secondo le autorità israeliane, in Israele sono state uccise circa 1.400 persone e migliaia sono rimaste ferite. Più di 200 persone, compresi bambini, sono state prese in ostaggio. I razzi continuano a traumatizzare le famiglie. Decine di migliaia di persone sono state sfollate. Questo è orribile». I funzionari hanno invitato Hamas a rilasciare gli oltre 240 ostaggi rapiti e portati nella Striscia di Gaza il 7 ottobre.

Gli aiuti umanitari

E hanno esortato ciascuna parte a rispettare i propri obblighi ai sensi del diritto internazionale. «È necessario consentire l’ingresso di più cibo, acqua, medicine e carburante nella Striscia di Gaza per aiutare la popolazione. Abbiamo bisogno di un cessate il fuoco umanitario immediato. Sono passati 30 giorni. Basta. Questo deve finire adesso». Ma secondo le agenzie umanitarie «l’orribile uccisione di un numero ancora maggiore di civili a Gaza è un oltraggio. Così come lo è l’esclusione di 2,2 milioni di palestinesi da cibo, acqua, medicine, elettricità e carburante. Un’intera popolazione è assediata e sotto attacco, privata dell’accesso ai beni essenziali per la sopravvivenza, bombardata nelle proprie case, rifugi, ospedali e luoghi di culto. Questo è inaccettabile».

Il sottomarino Usa

Cindy McCain, direttrice del Wfp, spiega che la situazione per la popolazione è catastrofica a causa della mancanza di cibo. La vicepresidente Usa Kamala Harris si è impegnata a discutere con i leader stranieri degli sforzi per aumentare il flusso di aiuti umanitari. Mentre Antony Blinken è in Turchia dopo essere stato in Iraq e in Cisgiordania. Intanto l’esercito degli Stati Uniti ha annunciato l’invio di un sottomarino nucleare Ohio nell’area. Si tratta del sottomarino più grande della U.S. Navy ed è dotato di missili balistici. La scorsa settimana la Marina Usa aveva annunciato che le portaerei Gerald Ford e Dwight Eisenhower avevano praticato una difesa missilistica durante un’esercitazione nel Mar Mediterraneo durata tre giorni.

