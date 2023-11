Gaza, dal G7 il sostegno a Israele: «Ha il diritto di difendersi ma rispetti le norme internazionali». Tensioni con gli Usa: «Chiesta una tregua»

Nel trantaduesimo giorno di combattimenti nella Striscia di Gaza, dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre scorso e la reazione di Israele, il governo di Netanyahu incassa il sostegno del G7 dei ministri egli Esteri riuniti a Tokyo sul «diritto alla difesa» del popolo israeliano ma nel rispetto delle norme internazionali, e la condanna delle azioni di Hamas. Un riconoscimento che arriva due giorni dopo la telefonata tra il presidente Biden e il premier israeliano, in cui leader statunitense ha chiesto al suo alleato di non occupare militarmente la Striscia di Gaza e la sospensione dei combattimenti per tre giorni per favorire gli aiuti umanitari, incontrando però le resistenze di Netanyahu. Intanto sul campo il conflitto rimane caldo, con l’esercito israeliano che ha circondato Gaza City e diviso in due settori la Striscia. I portavoce militari di Tel Aviv hanno anche confermato di aver colpito numerosi obiettivi di Hezbollah in Libano nelle ultime ore, per «rispondere al fuoco» nemico e intercettare un «obiettivo aereo sospetto». L’esercito israeliano ha anche dichiarato di aver eliminato il capo delle produzioni di armi di Hamas, Mohsen Abu Zin, con un attacco aereo mirato.

Il documento del G7

Al G7 di Tokyo, in Giappone, i ministri degli Esteri hanno trovato l’accordo per firmare un documento comune sul conflitto tra Israele e Hamas. I leader internazionali hanno trovato la quadra introno alla ferma condanna degli attacchi terroristici di Hamas e altri in tutto Israele iniziati il 7 ottobre 2023, nonché gli attacchi missilistici in corso contro Israele, ribadendo il suo «diritto alla difesa», pur «in conformità con il diritto internazionale nel tentativo di prevenire che ciò si ripeta». I membri del G7 dichiarano di voler fare pressioni sugli altri attori regionali e non per impedire che il conflitto si allarghi, e per tagliare i fondi ad Hamas, imponendo sanzioni e altre misure. Nel documento c’è anche spazio per la condanna della «inaccettabile» violenza dei coloni contro la popolazione palestinese: «Mina la sicurezza in Cisgiordania e minaccia le prospettive di una pace duratura». Per i leader, la soluzione di due popoli-due Stati è ancora percorribile e la più sostenibile nel lungo periodo per assicurare la pace: «Rimane l’unica via verso una pace giusta, duratura e sicura». Infine, viene sottolineata la «necessità di un’azione urgente per affrontare il deterioramento della crisi umanitaria a Gaza» e per garantire gli aiuti umanitari per la popolazione della Striscia: «Tutte le parti devono consentire il libero sostegno umanitario ai civili, compresi cibo, acqua, assistenza medica, carburante e alloggio, nonché l’accesso agli operatori umanitari. Sosteniamo le pause e i corridoi umanitari per facilitare l’assistenza urgentemente necessaria, il movimento dei civili e il rilascio degli ostaggi. Anche gli stranieri devono poter continuare a partire».

Leggi anche: