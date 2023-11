Israele, Netanyah: «Non vogliamo occupare Gaza ma serve una forza credibile per governarla»

Israele non vuole occupare Gaza né tornare a governarla. Ma serve una «forza credibile» per entrare nell’enclave. «Per prevenire l’emergere di minacce militari», dice Benjamin Netanyahu in un’intervista a Fox News. Nella quale elogia l’esercito, che si sta comportando «in maniera eccezionale» e dice che Israele cercherà di dare alla città «un futuro migliore». Intanto secondo il ministero della Sanità palestinese gestito da Hamas Israele ha lanciato attacchi aerei vicino a tre ospedali. Tra cui il più grande nosocomio di Gaza, Al Shifa, dove Israele afferma che Hamas ha nascosto centri di comando e tunnel. E l’Onu chiede di coordinare le pause umanitarie di quattro ore al giorno che Israele ha detto di voler concedere per garantire l’arrivo di aiuti umanitari.

L’intervista a Fox

Durante l’intervista Netanyahu ha detto che vuole un governo civile per Gaza, ma che Israele si assicurerà che un attacco come quello del 7 ottobre non si possa ripetere. «Dobbiamo avere una forza credibile che abbia la possibilità di entrare a Gaza e uccidere gli assassini». Secondo Hamas i bombardamenti hanno ucciso finora più di 10.800 palestinesi. Secondo alcuni funzionari statunitensi l’Autorità Nazionale Palestinese, che oggi esprime un autogoverno nella Cisgiordania occupata, dovrebbe tornare a governare Gaza dopo la guerra. I funzionari palestinesi dicono che il ritorno dell’AP a Gaza dovrebbe essere accompagnato da una soluzione politica che ponga fine all’occupazione da parte di Israele. Netanyahu ha ribadito che «Gaza deve essere smilitarizzata, deradicalizzata e ricostruita. Mentre il primo ministro palestinese Mohammad Shtayyeh ha detto che l’Autorità non tornerà a Gaza «sopra un carro armato israeliano».

80 mila residenti hanno lasciato Gaza

Intanto la Mezzaluna Rossa ha fatto sapere che un loro operatore umanitario è stato colpito alla schiena e ferito dalle forze israeliane. L’esercito ha colpito un’ambulanza durante un raid nel campo profughi di Jenin, in Cisgiordania occupata. The Times of Israel ha scritto che Oren Goldin, dichiarato disperso il 7 ottobre, «è stato ucciso durante l’assalto del gruppo terroristico che governa Gaza». Goldin aveva 33 anni e lascia la moglie e due gemelli di 2 anni. Mentre l’aeronautica israeliana ha utilizzato oggi il sistema di difesa aerea Arrow 3 per intercettare un missile lanciato a Eilat dagli Houthi nello Yemen. E circa 80 mila residenti si sono spostati dal Nord verso il Sud della Striscia di Gaza. Si tratta del movimento più grande finora nei cinque giorni successivi all’apertura del corridoio umanitario.

