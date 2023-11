L’accusa del presidente israeliano Herzog: «Trovata una copia del “Mein Kampf” in arabo addosso a un miliziano di Hamas»

I militari israeliani avrebbero trovato una copia del Mein Kampf di Adolf Hitler sul colpo di un miliziano palestinese ucciso nel nord della Striscia di Gaza. A rivelarlo è il presidente israeliano Isaac Herzog in un’intervista alla Bbc in cui ha precisato che il cadavere è stato trovato nella stanza da letto di un’abitazione civile usata come base terroristica da Hamas. «Questo è il libro di Hitler tradotto in arabo. Quello che portò alla Shoah e alla Seconda guerra mondiale. Il terrorista scriveva appunti, contrassegnava le sezioni e studiava l’ideologia di Hitler di odiare, uccidere, bruciare e massacrare gli ebrei ovunque fossero. Questa è la vera guerra che stiamo affrontando», ha commentato Herzog. Nel corso dell’intervista con l’emittente pubblica inglese, il presidente israeliano ha aggiunto che «ci sono molte insinuazioni da parte di Hamas» sulla situazione umanitaria nella Striscia di Gaza.

Da settimane, le Nazioni Unite denunciano le condizioni in cui sono costretti a vivere i civili dell’enclave palestinese. Eppure, Herzog nega che alcune di queste criticità esistano davvero: «C’è l’elettricità all’ospedale Shifa, tutto funziona. Ne abbiamo parlato con i dirigenti», assicura il presidente israeliano. E ribadisce la tesi diffusa nelle scorse settimane dall’esercito di Tel Aviv secondo cui sarebbe proprio sotto quell’ospedale che nascono le operazioni terroristiche di Hamas. «In realtà il quartier generale delle operazioni di Hamas-Isis è proprio lì sotto Shifa. Ora esattamente, cosa dovremmo fare? Lasciare le cose così come stanno e poi tra qualche anno ripetere le stesse proposte: e direte che è sproporzionato e avremo dei civili uccisi?», ha incalzato Herzog. Poi, l’appello agli abitanti della zona: «Invitiamo tutti coloro che non sono coinvolti a recarsi in un altro ospedale vicino e stiamo coordinando la cosa molto delicatamente con tutte le forze presenti in quel luogo. Hamas li sta fermando».

